Gustavo e Key Alves posam juntos pela primeira vez após o BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves e Gustavo se reencontraram pela primeira vez após serem eliminados do BBB 23 (Globo). Os dois posaram juntos ao lado do apresentador Luciano Huck durante a gravação do Domingão com Huck, programa da emissora.

"O reencontro veio aí, meus fih! Este Domingão está imperdível, viu?!", legendou Gustavo na imagem.

Nesta quarta-feira (8), Key, eliminada no último Paredão, fez uma videochamada com o seu affair. A equipe da atleta filmou o momento em que os dois se falaram após o confinamento e postaram nas redes sociais.

No post, Key legendou: "Eu te amo tanto. Emocionada e com muita saudade do Cowboy".

Gustavo e Key entraram juntos no BBB 23 e não se desgrudaram. Além da parceria no jogo, os dois viveram um romance e protagonizaram diversos momentos quentes na edição.