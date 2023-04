Sarah chora com eliminação de Marvvila

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Marvvila no BBB 23 (Globo) ontem, Sarah Aline chorou e desabafou sobre o resultado do Paredão para Ricardo.

Deitada ao lado do brother no Quarto Fundo do Mar, a sister acredita que é a próxima a deixar a casa e é consolada pelo biomédico.

Ricardo: "Você é uma linda. Amanhã vai ser um novo dia. Pode chorar o quanto quiser. É bom pra dar uma aliviada no peso".

Sarah: "Não queria sentir tanto. Eu sei que isso também não é bom".

Ricardo: "É bom, sim, foram oitenta dias com a pessoa, 24 horas por dia. Não tem como a pessoa ir embora e você ficar inerte, como se nada tivesse acontecido. É um sentimento normal".

Marvvilla foi eliminada no 12º Paredão do BBB 23 por receber apenas 16,95% dos votos em um Paredão onde o mais votado continuava no jogo. A cantora deixou a casa mais vigiada do Brasil e levou embora junto consigo o poder que conquistou no Jogo da Discórdia.