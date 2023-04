SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após voltar em repescagem, Larissa reclama de Xepa com adversários no BBB 23 (Globo) e especula compra do Poder Curinga. Em conversa com Bruna, Aline e Amanda, a sister contou que tem apenas setenta estalecas.

Larissa: "Duas semanas na Xepa e ganhei o Monstro ainda".

Em seguida, Aline surgere que ela permaneça na Xepa para que as outras consigam acumular mais estalecas e consigam comprar o Poder Curinga.

Larissa discorda: "É só o que me falta".

Bruna sugere: "Se ganhar o Líder agora e eu der, semana que vem você pode vir [para o Vip]. Não faz diferença, eu fico na Xepa, porque eu vou estar zerada".

Larissa: "Não é nem por estar na Xepa, por comer. É por a gente ir lá [no Quarto do Líder], a gente conversar, eu poder ir lá em cima. É outras coisas. Eu, às vezes, fico sozinha no quarto".

Larissa continua: "É ruim ficar ali com eles, é totalmente diferente. Ter que ficar conversando, ter que ficar ali junto. Antes, quando a gente ficava na Xepa, sempre tinha uma pessoa pelo menos pra ficar ali comigo. Agora não tem ninguém".