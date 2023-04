Amanda descarta apelido de planta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amanda e Aline Wirley conversaram sobre o posicionamento delas no BBB 23 (Globo). Sendo chamada de 'plantas' constantemente pelos brothers, as sister disseram que estão no jogo.

Amanda disse que cada um tem uma forma de jogar:

"A gente é responsável pela nossa pecinha, não adianta a gente tentar jogar de uma maneira que a gente não domina. E o resultado não seria esse".

Amanda: "Eu posso sair daqui dois dias, mas eu saio com a sensação de que eu tô dando meu máximo, que eu tô jogando, do meu jeito. Se as pessoas não estão vendo aqui dentro, espero que lá fora estejam vendo. Porque eu tô jogando, sempre estive. Talvez por eu não falar alto, por eu não gritar, as pessoas acham que eu estou fazendo menos do que outras, mas não é assim".