Sapato sai em defesa de Sarah após treta generalizada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após um início da noite desta segunda (6) repleto de confusões e bate-boca, Sapato, Bruna e Guimê se reuniram no jardim para conversar. O lutador de MMA contou aos colegas que não gostou do que viu e que não concorda com a maioria das discussões da noite.

Segundo Sapato, todos estavam errados -principalmente na forma que se expressaram.

Bruna, por sua vez, relata sua indignação com Ricardo Alface, que se aproximou de Cezar Black - que há algumas semanas era seu rival.

"Eu não concordei com nada hoje à noite, na verdade [...] Hoje à noite eu descordei com absolutamente tudo, Bruninha, pra ser bem sincero com você", respondeu o lutador.

Na sequência, o atleta conta que somente Sara soube se expressar.

Sapato: "Todas as maneiras que cada um falou... Pra mim, hoje não teve ninguém certo na parada. Ninguém certo. Pra mim a única pessoa que se expressou aqui de forma correta foi a Sarinha, se expressou bem, mas que também poderia ter escutado porque tem que ser um diálogo às vezes", explica", finalizou.