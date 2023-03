Guimê se justifica com Fred após Jogo da Discórdia

Fred: "Eu entendo, mas você também se coloca no meu lugar, ele estar falando o que ele falou, eu estar tomando entulho na cabeça e você do lado".

Fred: "Olha o que o Black fez com ele, velho. Ele dá em mim, ele é um frouxo, porque agora ele está lambendo o saco do Black. Eu defendendo ele ainda, mano".

Guimê: "Eram duas pessoas no pódio, eu e o Alface. Eu escolhi a Key, ele já estava metendo o louco de querer escolher você, a Bruna e a Larissa. Falei: 'Mano, são três aliados meus, não faz sentido'. Só que a gente achou que era só ali, escolhi a Key, ele tomou até meu tempo com os argumentos dele que nem foram necessários. Beleza, falei meus 30 segundos, ok".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No jogo da Discórdia que rolou nesta segunda (6), Guimê e Ricardo formaram uma dupla após serem esquecidos pelos demais pódios de casa. A dinâmica determinava que eles, em consenso, escolhessem um participante para detonar com um "tiro", "porrada" ou uma "bomba".

