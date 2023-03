Bruna ironiza atitudes de Key Alves

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de bater boca com Key Alves no último Jogo da Discórdia do BBB 23, Bruna Griphao falou sobre o ocorrido com MC Guimê e Cara de Sapato.

No papo, a atriz ironizou os argumentos usados pela atleta na discussão e disse que ela "foge dos embates" da casa.

Bruna: "A pessoa não tem argumento, né. Nossa, tinha tanta coisa que eu queria falar mais, mas ela foge do embate"

Guimê opinou dizendo que Key foi ignorante com Bruna no programa ao vivo. "Esse bagulho de virar as costas. Mostra a ignorância e a arrogância", afirmou o cantor.

Bruna: "Falei muita coisa. Ainda faltava coisa pra falar, mas ela não vai querer ouvir. Ela não tem argumento pra falar"