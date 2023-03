Fred critica Sarah por postura após indicação ao Paredão do BBB 23

Com a fala de Sarah, Fred se irritou e afirmou que a sister estava tentando militar até em seu Paredão do BBB 23.

"Não vem dizer porque gosta de mim. Se gostaria, colocaria o Black. Amanhã posso sair por aquela porta e eu vou me poupar. Se eu voltar, vou fazer o game como tem que ser. Amanhã, meu sonho pode acabar. Eu como mulher negra eu sinto para cara*** e os meus sentimentos sempre serão os meus nortes, mas eles também me apagam porque eu nasci para priorizar pessoas", salientou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após desentendimentos no Jogo da Discórdia, Fred criticou a reação de Sarah Aline com sua indicação ao Paredão do BBB 23. O jornalista pontuou que a postura não fazia sentido depois do que conversaram.

