Bruna chama Key Alves de arrogante

Bruna: "Mas eu vou falar da pessoa que eu puxei no Jogo da Discórdia, que está emparedada, é uma das pessoas mais arrogantes aqui da casa, que insiste em falar em falar que as pessoas se viraram contra ela porque ela começou se posicionar depois que o cowboy saiu, mentira!"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Confessionário, Bruna usou o tempo para criticar sua rival do BBB 23. No Raio-X, a atriz chamou Key Alves de arrogante e desmentiu falas da jogadora de vôlei.

