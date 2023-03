Sapato expõe mágoa e encerra aliança com grupo do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cara de Sapato não quer mais jogar em grupo com o Quarto Deserto no BBB 23 (Globo). O lutador contou a MC Guimê, na cozinha da Xepa, sua mágoa com o trio Fred Desimpedidos, Larissa e Bruna Griphao.

Ele reclamou que o grupo não valoriza o que ele diz, e que ele pagou caro pelos erros de outras pessoas.

Para Sapato, Laried e Bruna não vão parar de privilegiar outras pessoas de fora do quarto. Ele também revelou seu incômodo com ser interrompido durante as discussões.

GUIMÊ: Eu desculpei, não acho que tenho que comprar a briga dele [Fred] com o Alface, mas esse bagulho aí, eu já tava falando. Essa parada de trio com trio...

SAPATO: E não vai acabar.

GUIMÊ: Nos próximos domingos, mesmo que meu voto fique vago, solto... Pelo menos eu votei em quem eu quero, em quem eu tenho argumentos.

SAPATO: São vários pontos que eu fico chateado. Eu quero falar só uma parada, e não consigo mais. Só consigo quando tá eu e tu, com a Amandinha e com a Mami.