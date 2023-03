Cezar pede desculpas para Marvvila após treta

Cezar continua se desculpando e a sister agradece. "Me desculpe se isso pode ter ofendido, te deixado magoada. Me desculpe", disse Cezar. "Obrigada", agradeceu a cantora.

"Se eu falei alguma coisa que possa ter deixado você desconfortável, ofendido você de alguma forma. Eu falei minhas opiniões para o jogo, não foi pra ofender você. Realmente, me desculpe. Não quero ofender você, deixar você desconfortável aqui no quarto", disse Cezar.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar foi até o Quarto Fundo do Mar para se desculpar com Marvvila após a treta entre os dois no Jogo da Discórdia de ontem no BBB 23 (Globo).

