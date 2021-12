São Paulo confirma mais 4 novos casos da variante Ômicron

A capital paulista confirmou, nesta segunda-feira (20), mais 4 novos casos da variante Ômicron do coronavírus identificados por meio de sequenciamento realizado pelo Instituto Butanan. Ao todo, são 20 casos confirmados, sendo 17 da capital mais três registrados no interior. O governador de São Paulo Doria deve assinar um decreto para manter o uso obrigatório de máscara até o dia 31 de janeiro de 2022. A informação é do secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

