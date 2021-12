Bolsonaro assina decreto que institui Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira (20) o decreto que institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio (PNEF) e deverá ser publicado amanhã no Diário Oficial da União. O texto prevê reforçar as políticas nacionais de enfrentamento a todas as formas de feminicídio, a articulação da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres; a promoção de ações que conscientizem a sociedade sobre a violência contra as mulheres; a ampliação das possibilidades de denúncia; a melhoria da gestão da informação sobre violência contra as mulheres; e a instituição de políticas de responsabilização, educação e monitoramento dos autores de violência contra o sexo feminino. O plano pretende estender as mesmas ações às vítimas indiretas e aos órfãos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.