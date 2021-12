Dose de reforço agora pode ser aplicada após intervalo de 4 meses

A dose de reforço agora poderá ser aplicada em um intervalo de 4 meses após a conclusão do esquema vacinal com as duas doses ou dose única de imunizante contra Covid-19. A decisão é do Ministério da Saúde para pessoas com idades entre 18 e 60 anos e foi tomada visando ao “aumento da proteção de todos os brasileiros contra a variante Ômicron”. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, a dose de reforço é importante para dificultar a circulação de novas variantes no país. A dose de reforço deve ser feita com o imunizante do consórcio Pfizer-BioNTech. No entanto, as vacinas da Janssen e da Oxford-AstraZeneca também poderão ser utilizados, a depender da disponibilidade.

