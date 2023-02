Saiba como irá funcionar os Correios durante semana de Carnaval

Na segunda e terça-feiras de carnaval, os serviços estarão suspensos. O atendimento e as entregas serão retomados na Quarta-feira de Cinzas, com a abertura das agências programada para meio-dia.

Por conta do feriado de Carnaval, no sábado (18), os Correios vão fazer entregas de cartas e encomendas. E as agências que habitualmente abrem aos sábados vão atender o público. Para as unidades de atendimento localizadas em shoppings, aeroportos e centros comerciais, os Correios informam que o funcionamento vai ter horário especial até 14h30, neste dia.

