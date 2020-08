Ronaldinho Gaúcho perde meio milhão com prisão no Paraguai

Começou a circular nas redes sociais a informação de que Ronaldinho Gaúcho teria lucrado cerca de R$ 1,5 milhão com a prisão no Paraguai, mas na verdade o ex-jogador perdeu mais de meio milhão.

De acordo com a CNN Brasil, o ex-jogador depositou um caução de US$ 1,6 milhão para a transferência da prisão para uma detenção domiciliar em um hotel. Isso ocorreu no dia 7 de abril quando o dólar estava em R$ 5,22. Ou seja, os advogados depositaram R$ 8,35 milhões à Justiça paraguaia.

No último dia 24, a Justiça do Paraguai aceitou o acordo com Ministério Público para que Ronaldinho e o irmão, Roberto de Assis, deixassem a prisão domiciliar com um pagamento de fiança de US$ 200 mil. O restante do dinheiro US$ 1,4 milhão foi devolvido a Gaúcho, mas nessa data o dólar estava a R$ 5,59, ou seja, ele recebeu de volta R$ 7,83 milhões, R$ 521 mil a menos que o depositado em abril.