Rivais comentam sobre Bruno após desistência do BBB 23, aliados não

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste sábado (18), alguns brothers trataram sobre a desistência de Bruno Gaga do BBB 23 (Globo). No Raio-X, rivais desejaram boas energias para o atendente de farmácia, enquanto alguns dos aliados mais próximos do participante nem o mencionaram.

O brother afirmou que não estava se sentindo bem e queria sair. Com isso, na tarde de sexta, apertou o botão para desistir e deixou o programa.

Com exceção de Aline, Amanda e Larissa, alguns dos aliados mais próximos de Bruno não comentaram nada sobre sua saída do programa.

Bruna, Ricardo e Cara de Sapato, que ficaram desesperados com a desistência do atendente de farmácia, não se pronunciaram sobre o ocorrido. Fred (Desimpedidos) e MC Guimê também não teceram comentários sobre Bruno.

Apesar de serem rivais no jogo, alguns se manifestaram sobre a desistência do participante. Os principais foram Sarah e Gabriel Santana, que desejaram muito sucesso ao colega de confinamento.

Gabriel Santana: "Recebam muito bem o Bruno Gaga, o ícone que ele foi aqui dentro, fez a gente criar várias frases de efeito e se divertir muito. Eu entendi o que ele disse, por mais que tenha sido difícil para mim a saída dele. Era uma pessoa que eu tinha muito contato, especialmente nas festas, porque a gente não era aliado no jogo."

Sarah: "Gaguinha saiu, foi embora. Aqui é um lugar que você sente as emoções na sua pele, então consigo compreender como ele se sentiu, mas mexe muito com a gente. Recebam-no com muito amor, carinho e acolhimento."

Assim como Amanda, Fred Nicácio citou o ex-brother e destacou a importância da saúde mental. Key Alves e Marvvila também desejaram o melhor a Bruno Gaga, a cantora mandou um beijo a ele, enquanto a atleta mandou um abraço.

Key: "[Ontem] foi um dia muito tenso e complicado. Queria mandar um abraço para o Gaga, pedindo para Deus confortar o coração dele. Em questão de cabeça, espero que ele fique bem."