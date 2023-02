Cara de Sapato não fica feliz com compras da Xepa

Na última semana, Larissa e Marvvila reclamaram do preço dos alimentos para compra. Cara de Sapato, então, sugeriu que todos dessem 800 estalecas. Porém, alguns não tinham o valor para dar. Ficou cominado que cada membro da Xepa daria 550 estalecas para as compras.

Após Cezar definir seu grupo VIP com Aline, Gustavo, Fred Nicácio, Gabriel Santana e Key Alves, os outros brothers se juntaram para doar estalecas para as compras da semana da Xepa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cara de Sapato não ficou feliz com as estalecas que os brothers reuniram para as compras da Xepa nesta semana do BBB 23 (Globo).

