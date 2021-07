Rio de Janeiro registra 4 primeiros casos de morte por variante Delta

De acordo com a Agência Brasil, duas mulheres e dois homens com idades entre 43 a 70 anos. “A SES informa que o estado do Rio de Janeiro tem um dos maiores programas de vigilância genômica da covid-19 de todo o Brasil. Na última rodada, quando 380 amostras foram analisadas, os dados mostraram que aproximadamente 78% eram da variante P.1 (Gama/Brasil) e cerca de 16% da variante B1.617.2 (Delta). Dessa forma, é possível afirmar que foi identificada circulação da variante Delta no estado do Rio de Janeiro. Contudo, a variante P.1 ainda continua sendo a mais frequente”, diz trecho da nota divulgada pela secretaria.

