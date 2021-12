Rio de Janeiro confirma primeiro caso da variante Ômicron

O primeiro caso da variante Ômicron no Rio de Janeiro foi confirmado pela Fiocruz nesta segunda-feira (20). A infectada é uma mulher de 27 anos, que mora nos Estados Unidos e procurou atendimento na cidade carioca semana passada após sentir sintomas. Apesar da confirmação, a Fiocruz afirmou que ainda não há transmissão do vírus na cidade. A paciente já está com sintomas leves, está sendo monitorada e já possuía as duas doses da vacina, no entanto, não havia tomado a dose de reforço.

