Ricardo se enfurece com brother e o chama de falso no 'BBB 23'

"Mas não é porque ele está chateado com o Castigo do Monstro?", diz Larissa.

No Quarto Deserto, o brother opinou sobre o ator em conversa com Bruno Gaga, Larissa e Fred. Para ele, Gabriel é falso e gato sorrateiro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo, o Anjo da semana no BBB 23 (Globo), reclamou sobre uma situação vivida com Gabriel Santana.

