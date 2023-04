Ricardo 'ostenta' 1 voto em todo o BBB 23

No entanto, assim como informado pela central, ele recebeu apenas um voto, que veio também de Cezar, no 12º Paredão.

Ricardo já foi para a berlinda duas vezes: no 5º Paredão, quando foi indicado pelo Líder Cezar Black; e no 9º, após sofrer Contragolpe de Larissa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quando terminou de gravar o podcast do Líder no BBB 23 (Globo), Ricardo posou para uma foto provocando suas adversárias. O brother usou a Central do Líder, que revela quantos votos o Líder já recebeu no programa.

