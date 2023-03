Ricardo diz que Sapato 'queria brigar' no 'BBB 23': 'Que bicho chato'

Ricardo: "Ele queria brigar, e eu pedia pra ele: 'Sapato, para, passou. Não estou com raiva disso, não estou pensando nisso'. E ele lá, querendo brigar, querendo chamar os outros para mostrar que ele estava com a razão, que ele estava certo. Não suporto isso. Pelo amor de Deus, que bicho chato, mano!".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo usou seu tempo no Raio-X na manhã deste domingo (12) para reclamar de um atrito que teve com Cara de Sapato na festa de ontem do BBB 23 (Globo). Para o brother, o lutador "queria brigar".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.