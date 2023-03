Irmã de Ricardo diz que não esperava relação de brother com Sarah no 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A irmã de Ricardo Alface está de olho em tudo o que acontece dentro do 'BBB 23' (Globo). Em entrevista à coluna da jornalista Patrícia Kogut, no jornal O Globo, Renata Camargo avaliou os últimos passos do irmão no game. Confira!

Troca de Quarto

Renata contou que apoiou a decisão de Ricardo de migrar do Quarto Deserto para o Fundo do Mar. Ela disse que faria o mesmo.

"Não me surpreendeu, Ricardo não reprime os sentimentos dele. Ele é muito firme com as convicções independentemente das relações. Concordei com a troca, sim. Eu também não ficaria no quarto", disse.

Ainda sobre o tema, Renata avaliou que o irmão não tinha voz dentro do grupo e, por isso, precisou tomar essa postura. Ela se diz aliviada já que o público também apoiou Ricardo na mudança de grupo.

"Dentro do programa todos os sentimentos ficam mais alterados. Ricardo sempre foi espontâneo e incisivo. Na vida aqui fora ele precisa se posicionar de forma rígida para ser ouvido. Infelizmente, dentro do próprio grupo, ele não tinha voz. Por isso precisou mais uma vez adotar essa postura. Isso não me preocupa porque o público aqui fora enxergou bem essa questão", disse à coluna.

Relacionamento com Sarah

Se por um lado a estratégia do irmão não espantou, a relação dele com Sarah surpreendeu Renata.

Ela contou que via nos dois uma forte amizade e não imaginava que eles poderiam viver um affair. No entanto, Renata disse que apoia a relação e definiu Sarah como "uma mulher incrível".

"Não esperava aquele beijo porque via a relação deles mais como amizade. Mas toda forma de amor e afeto é válida. Nada contra a Sarah, acho uma mulher incrível", concluiu.