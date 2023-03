Bruna e Gabriel Santana se beijam acidentalmente no BBB 23: 'Desculpa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Gabriel Santana e Bruna Griphao acabaram trocando um beijo sem querer no BBB 23 (Globo). Os dois foram beijar o rosto um do outro, quando viraram a face no mesmo momento.

Com o fim da festa de ontem, Bruna e Gabriel estavam abraçados na sala da casa, com as bochechas coladas. Bruna, então, virou o rosto para beijar a face de Gabriel, mas o brother fez o mesmo movimento, o que resultou em um selinho.

"Desculpa! Desculpa!", pediu Gabriel, erguendo as mãos.

Bruna riu, voltou a abraçá-lo e lembrou quando Bruno Gaga também a deu um selinho.