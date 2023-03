Ricardo diz que BBB 23 'está chato pra c*cete' e promete guerra

Ricardo: "Estou aqui mais uma vez. Não queria estar nesse Paredão, queria fugir, mas é o que está tendo. Estou tranquilo com o meu coração. Estou aqui para o jogo. Não estou aqui para dormir, ter festa, fazer as coisas que eu quero. Eu quero movimentar o jogo. Tem muita gente confortável, bem tranquilão. Não está certo, não está certo mesmo".

SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - Ricardo Alface, que está no 9º Paredão do BBB 23, defendeu sua permanência no reality show durante o Raio-X desta segunda (13). O brother alfinetou seus concorrentes e prometeu "guerra" se voltar da berlinda.

