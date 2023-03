Chateado com Marvvila, Cezar Black afirma não ser opressor no BBB 23

Black ainda trouxe o fato de Marvvila ter sofrido com o Monstro no final de semana, e que pedirá desculpas por isso também. Já Ricardo disse que o Black não deve se sentir dessa forma e que ele já se desculpou várias vezes.

O brother, que está no Paredão, disse que pretende conversar com Marvvila e pedir novas desculpas. Cezar também disse que está magoado porque Guimê afirmou que ele foi opressor com a sister, algo que ele garantiu que não aconteceu.

SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - Cezar Black desabafou com Ricardo Alface e Domitila na manhã desta segunda (13) no BBB 23.

