Fred expõe fala de Domitila sobre Larissa no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a formação do Paredão no BBB 23, Fred Desimpedidos decidiu contar o que ouviu de Domitila no Quarto Branco.

A miss está emparedada ao lado da personal trainer, além de Cezar e Ricardo.Fred: Ela falou, 'Eu não peguei Anjo e não peguei Líder, mas já movimentei muito esse jogo aqui. [...] E eu que decido as coisas. Se eu quisesse, a Lari estaria lá fora curtindo a vida no direct dela, não ia estar nem com você'.

Os brothers expressaram choque com a declaração, e Fred continuou questionando como "ela, como mulher, fala esse tipo de coisa".

Fred também pediu a opinião de Aline Wirley sobre a fala, mas a cantora só conseguiu dizer:

Aline: É a dona do programa? Não, tô pensando, porque nem sei agora.