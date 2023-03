Guimê diz que não pedirá eliminação de brother do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - Conversando com Cara de Sapato no Quarto do Líder do BBB 23, MC Guimê disse que pedirá para que Ricardo não seja eliminado.

Guimê: "Se eu fizer pedido, vai ser pra dois. Provavelmente vou pedir pra Lari e Facinho";

Sapato:"É , o Facinho vota em mim".

Guimê: "Os dois são meus amigos e não votam em mim. É um cara que tem um jeito reativo, mas essa situação que a galera ficou 'traição e etc,', que eu de fato não uso... Eu não concordo com isso, porque pra mim essa parada do trio/trio pegou pesado".

O funkeiro pontuou, então, que também gosta muito de Fred Desimpedidos e não quer comprar um lado na treta entre os dois.

Fred e Ricardo romperam relações na casa após o biomédico apontar que o "acordo" que ele tinha com Gabriel, Sarah e Marvvila não era diferente de sua relação com Gustavo e Sarah.

Ricardo disputa o 9º Paredão do BBB 23 contra Larissa, Cezar e Domitila.