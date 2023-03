Ricardo comemora após se salvar do nono Paredão e faz promessa

Domitila, que também estava no Paredão, opinou sobre a fala do brother: "O Brasil está vendo que é importante, sim, lutar. Sem raiva"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se salvar do nono Paredão do BBB 23, Ricardo Alface conversou com os brothers do Quarto Fundo do Mar sobre a sua volta e fez uma promessa: vai fazer a estadia valer a pena.

