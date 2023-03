Aline comenta suposta agressividade de Ricardo no BBB 23

O biomédico venceu o nono Paredão do programa, que eliminou Larissa com 66,75% dos votos.

Aline: "Tinha gente [no Jogo da Discórdia] falando de maneira agressiva, passando do tom. Não acho que é uma questão só dele. Quando a gente olha pro Alface, a gente tem que olhar pra todo mundo".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na madrugada desta quarta (15), Aline Wirley comentou a suposta agressividade de Ricardo Alface, que vem sendo apontada por diversos membros do Deserto no BBB 23.

