Bruna chora e diz não entender eliminação de Larissa do BBB 23

Guimê: "O jogo dele [Alface] pode estar chamando a atenção do público. Agora pensando o lado bom da Lari, foi o que o Tadeu falou. Já teve momentos que ela foi a craque do jogo"

Por sua vez, Guimê opinou que Ricardo Alface, que se salvou do nono Paredão, pode ser um bom jogador -e por isso seguiu no reality.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao não se conformou com a eliminação de Larissa no nono Paredão do BBB 23. Durante a madrugada, a atriz chorou e conversou com Aline Wirley, Amanda e MC Guimê sobre a saída da amiga da casa.

