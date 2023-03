Ricardo avisa que tem três opções para indicar ao Paredão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As especulações sobre a próxima formação do Paredão do BBB 23 ganharam força nesta sexta-feira (10). Ainda sem saber se vai ser anunciado ou não como o novo líder da casa, já que venceu a prova em dupla com MC Guimê, Ricardo Camargo conversou com Sarah Aline e Gabriel Santana. Durante o papo, a sister levantou a hipótese do cantor ficar com a liderança e indicar Cezar Black para a berlinda. Para a psicóloga, caso isso aconteça, ela será a opção de votos dos participantes do Quarto Deserto.

"A única coisa que a gente fica na dúvida é a Mamy [Aline Wirley]. Se ela votaria ou não em mim. Mas, eles seriam seis votos. O Cezar sendo indicado pelo Guimê, acho que ele, Domitila, Facinho, Marvvila, eu e Gabe votaria na Larissa", calcula Sarah e Gabriel respondeu interrompendo a amiga. "Para salvar você, eu voto". "Se Aline votar em mim, dá seis a seis e aí o Guimê desempata. Mas, se ela não votar em mim, a Larissa quem vai", completou.

Após a explicação de Sarah, o ator questiona Ricardo sobre quem ele indica caso seja proclamado mesmo o Líder da semana. "Eu? Putz, fácil, é a Larissa, nem penso duas vezes. Existe uma possibilidade dela receber a imunidade do Anjo e aí eu já tenho outra pessoa também para indicar", respondeu. "Bruninha?", questionou Gabriel. O biomédico justificou: "Cara, me desculpe, você é amigo dela, não tenho nem como te falar da minha estratégia", justificou.

Em seguida, ele apontou os seus rivais diretos. "Eu tenho três alvos agora. O Black não deixa de ser um alvo, mas não preciso. Ele está na mira da casa inteira nem preciso gastar o meu esforço. Quero trazer novas pessoas para o Paredão e são pessoas que eu tive embates diretos: Larissa, Bruna e Fred. Isso é fácil, sem pensar duas vezes", finalizou o brother.