Restaurante esquece pano sujo dentro de caixa de pizza de cliente

Um restaurante esqueceu um pano sujo dentro da caixa de pizza de uma cliente na última quarta-feira (28), no Rio de Janeiro.

De acordo com o RJTV, a cliente expôs o caso no Facebook. Na publicação, ela conta que entrou em contato com o 'Bar Pinheiro', e foi informada que o pano era usado para fazer a limpeza da pia do estabelecimento.

Segundo o restaurante, o pano foi colocado dentro da caixa por engano. A cliente pediu o estorno do pagamento e após conversar com o dono do estabelecimento, a publicação foi apagada.