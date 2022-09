Familiar que tingiu cachoeira em Chá Revelação é multado em R$ 10 mil

Ainda segundo a Sema-MT, as multas e penalidades contra o responsável pelo chá serão definidas após o laudo técnico do órgão, que irá apontar a dimensão do dano decorrente da infração.

De acordo com a secretaria, a multa foi por "conduta em desacordo com a legislação". Segundo o estado, foram coletadas amostras da cachoeira tingida de azul, que não apontaram alterações na qualidade da água em parâmetros físicos, como cor e odor, ou mortandade da fauna.

