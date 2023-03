Relembre os intercâmbios que já aconteceram no BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Boninho anunciou novidades para o BBB 23 (Globo). Além de uma nova edição do (mais temido) Quarto Branco, o produtor anunciou um intercâmbio entre um dos brothers e um participante de outra edição do Big Brother, de outra parte do mundo.

Não é a primeira vez que isso acontece. O BBB já recebeu Lamborghinis e 'Tarzans'. Relembre os brothers que vieram pelo intercâmbio na história do BBB.

SÉRGIO TAVARES - BBB 1

Já na primeira edição, Boninho colocou um estrangeiro no elenco. O cabeleireiro nasceu em Angola, mas vivia na França quando foi convidado para participar do reality.

Ele foi o primeiro líder da edição e protagonizou o primeiro casal com Vanessa. Porém, desde a primeira semana, o brother teve problemas fora da casa. O visto do angolano estava vencido desde o ano anterior.

PABLO ESPÓSITO - BBB 7

O argentino participou do Gran Hermano e chegou ao BBB na reta final da edição. Pablo ensaiou um envolvimento com Carolini na casa, e causou ao ser um dos poucos brothers a tomar banho pelado na casa.

RICARDO VENÂNCIO - BBB 9

O brother conhecido como Ricco entrou no BBB 9 após vencer a terceira temporada do 'Big Brother África'. O angolano confessou ter feito sexo na casa do reality que venceu.

Ricco ficou apenas quatro dias no BBB, e, nesse tempo, tentou conquistar Priscila Pires.

NOEMI MORENO - BBB 12

Noemi fez o primeiro intercâmbio entre BBB e Gran Hermano. A surfista de 26 anos passou 5 dias no BBB, após ser tirada do Gran Hermano pela sua própria mãe.

A espanhola teve um romance com Fael durante seus dias no reality.

ELETTRA LAMGORGHINI - BBB 17

Provavelmente a mais famosa dos brothers que vieram de intercâmbio para o BBB, Elettra é neta do fundador da marca de carros de luxo Lamborghini. Ela veio direto do reality espanhol Gran Hermano VIP, onde ficou em quarto lugar.

A espanhola foi motivo de brigas do casal Emily e Marcos, já que o brother não tirava os olhos da VIP. Depois de sua participação no programa, a Prova do Líder seguinte foi um quiz com perguntas sobre a ex-sister. Ela ficou quatro dias na casa.

ALBERTO MEZZETI - BBB 19

Alberto foi o último brother a chegar no BBB por intercâmbio. Ele venceu o Grande Fratello, versão italiana no reality, em 2018. Ele foi apelidado de 'Tarzan', e a campeã da edição, Paula, disse que seria a Jane.

Alberto passou seis dias na casa.