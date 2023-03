Domitila ouve treta do Grupo Deserto e repassa para Sarah

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila ouviu a treta do Grupo Deserto com Ricardo sobre relação com Sarah no BBB 23 (Globo) e contou para a sister no Quarto Fundo do Mar.

DOMITILA: "Eu não conseguir escutar os detalhes, mas a impressão que eu tive foi que eles estavam discutindo prioridades. Pelo o que eu entendi, o Facinho e a Lari, acho, que não concordavam muito.

SARAH: "Ah, de briga?"

DOMITILA: "Primeiro no quarto e, pelo o que eu entendi, a Lari e o Facinho não tem as mesmas prioridades do grupo. Depois, o Guimê veio conversar com o Facinho para não levar para o pessoal e teve uma coisa, tipo assim, o Facinho saiu falando 'Eu sou jogador sim porque não sei o que' aí alguém falou 'não, mas eu só fui para um Paredão' tipo se você fosse um bom jogador não teria ido para o Paredão.

SARAH: "Cara, eu não sei. Assim, eu não acho que só esse pensamento de que a SArah tá lá olhando por você é um super fator para uma briga. Devem ter outras coisas que eles.

DOMITILA: "Que não pode falar agora?"

SARAH: "Não, não é que ele não quer me contar, mas a gente realmente não entra em detalhe dessas coisas.

DOMITILA: "Foi com você falou. Vocês falam de outras coisas, né"