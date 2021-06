Realização da Copa América no Brasil deve ser decidida nesta terça

O secretário nacional do Esporte, Marcelo Magalhães, informou que a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, que organiza a Copa América, ainda precisa negociar com cada governador e prefeito.

O Governo Federal deve anunciar nesta terça-feira (01) a decisão sobre sediar a Copa América no Brasil. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, a iniciativa de receber o torneio não foi do governo. O pedido foi feito pela CBF e o governo já anunciou algumas exigências. Caso a competição ocorra no país, os jogos não terão público e todas as delegações precisarão estar vacinadas.

