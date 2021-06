PGR pede ao STF abertura de inquérito contra Salles

De acordo com o R7, o ministro e o senador teriam atrapalhado a investigação de madeireiros ilegais durante a operação que resultou na maior apreensão de madeira ilegal da história da Polícia Federal. Além disso, a PGR também pediu o depoimento do presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, suspeito pelos crimes de facilitação de contrabando e advocacia administrativa, e dos agentes da Polícia Federal que participaram da apreensão recorde em 2020.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.