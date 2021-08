Queiroga diz que uso de máscara pode deixar de ser obrigatório até fim do ano

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira (11) que espera que até o fim deste ano seja possível anunciar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no Brasil. A fala foi feita durante discurso a inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Brasília.

De acordo com a CNN, Queiroga afirmou que até o fim deste ano irá colocar um fim ao caráter pandêmico da covid-19 no Brasil e que, com isso, a população brasileira vai "poder tirar de uma vez por todas essas máscaras".

"Garanto a vocês, em nome do Bolsonaro, até o final do ano toda a população brasileira estará vacinada. Até o final do ano, poremos fim ao caráter pandêmico dessa doença no Brasil e vamos poder tirar de uma vez por todas essas máscaras, e desmascarar aqueles que, mesmo que nunca tenham usados máscaras, precisam ser desmascarados", disse.

Em junho, o presidente pediu a Queiroga um parecer para desobrigar o uso de máscara a quem recebeu a imunização contra a covid-19 ou a quem já foi infectado pelo vírus. O ministro da Saúde confirmou que recebeu o pedido, mas indicou que, para a medida sair do papel, é necessário vacinar a população brasileira.