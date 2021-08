Aziz acionará Defensoria do Amazonas contra propagadores do 'kit covid'

Aziz salientou que a medida é importante em todo país para evitar que o erro se repita. Ainda na CPI, o senador Randolfe Rodrigues orientou as famílias a procurarem a Defensoria Pública para obterem indenizaç!ao da União e das empresas que lucraram com os medicamentos sem eficácia comprovada para o vírus.

"A Defensoria precisa entrar com um processo de indenização contra pessoas que induziram os pacientes que faleceram no meu estado, principalmente na cidade de Manaus, à morte", iniciou o senador.

O presidente da CPI, Omar Aziz, disse nesta quarta-feira (11) que irá acionar a Defensoria Pública do Amazonas contra os propagadores do 'kit covid', um grupo de medicamentos sem eficácia contra covid-19, durante a pandemia.

