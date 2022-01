Quatro pessoas são esfaqueadas durante arrastão no Réveillon em Copacabana

Cerca de quatro pessoas foram esfaqueadas durante a queima de fogos no Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos realizaram um arrastão na praia e acabaram esfaqueando um homem e, em seguida, um jovem. A terceira vítima levou uma facada ao reagir a um assalto. Uma turista colombiana também foi levou um golpe de faca no rosto ao ter o celular roubado durante a virada. “À meia-noite, eles puxaram o celular dela e fugiram. Depois, voltaram muitas pessoas correndo em um arrastão e então ele (criminoso) usou uma faca pra cortar ela”, contou uma das amigas da turista. Ela foi atendida por uma equipe médica e liberada.

