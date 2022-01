Cidades registram panelaço na véspera do Réveillon durante pronunciamento de Bolsonaro

Diversas cidades brasileiras fizeram um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) na noite desta sexta--feira (31), véspera de Ano Novo, durante pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Forte panelaço durante pronunciamento de @jairbolsonaro #PanelacoDaVirada pic.twitter.com/TFL7SU9Etx — León (@Leonotuiter) January 1, 2022 O panelaço foi registrado em Natal (RN), em São Paulo (SP), no Rio de Janeiro (RJ). No pronunciamento, o presidente criticou a adoção de passaporte vacinal no país e defendeu prescrição médica para a imunização de crianças com vacinas contra a Covid-19. Para especialistas, adotar o comprovante e facilitar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos são medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Teve #PanelacoDaVirada em Natal tbm! Fora Bolsonaro! pic.twitter.com/rbWVQ70Kbg — Graça Campos (@Mariada00801445) January 1, 2022 O discurso foi gravado por Bolsonaro antes da viagem para Santa Catarina, onde ele está de folga neste final de ano. "Não apoiamos o passaporte vacinal, nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar. Também, como anunciado pelo ministro da Saúde, defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada", afirmou o presidente. Panelaço no reduto dos bolsominons, Itapoã, Vila Velha/ES #PanelacoDaVirada pic.twitter.com/cxOz1DKEYA — Izanildo Sabino -13.580 #ForaBolsonaroEBando (@izanildo_sabino) January 1, 2022 Vários países no mundo adotam o passaporte vacinal como medida de combate à pandemia. Diferentemente de outras lideranças políticas, Bolsonaro já afirmou que não tomará a vacina. Ele também declarou que não imunizará a filha de 11 anos de idade. Alvo de investigação sobre suposta prevaricação na negociação da vacina Covaxin, o presidente afirmou na mensagem de fim de ano que não há corrupção no governo. "Completamos três anos de governo sem corrupção. Já concluímos, com menor custo, centenas de obras paradas há vários anos", disse Bolsonaro. No entanto, diversas investigações envolvendo membros ou ex-membros do governo estão em andamento.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.