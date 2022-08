PT preocupado com entrevista de Lula ao Jornal Nacional nesta quinta

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência, será entrevistado no Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quinta-feira (25). Há mais de uma semana o petista vem se preparando para as perguntas, principalmente as relacionadas à corrupção e Lava Jato.

Porém, o PT está mais preocupado com o possível tom de deboche e ironias nos questionamentos dos apresentares William Bonner e Renata Vasconcelos, algo que foi sentido em entrevistas anteriores, principalmente na do presidente Jair Bolsonaro, na última segunda-feira (22).

Segundo reportagem do Uol, Lula deve tentar falar com naturalidade sobre a Lava Jato e corrupção, destacando que o ex-juiz Sérgio Moro foi considerado parcial em suas decisões e que no governo petista houve mecanismos que favoreceram as investigações.

O petista deve tentar falar mais sobre a economia e debater propostas para conter o preço dos alimentos, geração de empregos e auxílio para pessoas mais pobres.

Jair Bolsonaro deve ser citado, mas Lula vai buscar não alimentar esse embate com o presidente.

A última vez que o ex-presidente foi sabatinado no Jornal Nacional foi nas eleições de 2006.