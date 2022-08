Confira lista dos carros odiados pelos mecânicos

A cada nova geração do modelo de um determinado carro, seus engenheiros modificam tudo que pode ter dado de errado na versão anterior, melhorando assim seu desempenho, conforto e, principalmente, segurança. Mas você já parou para pensar quais os carros que quase nunca dão problema e são odiados pelos mecânicos por este motivo? Confira.

Despontando o primeiro lugar, o Volkswagen Gol também se tornou o veículo mais vendido do Brasil. Prestes a sair de linha, sua fama de carro quase inquebrável vale também para versões mais atuais do modelo com câmbio automático de seis marchas.

Já o Chevrolet Onix também ganhou o coração dos seus compradores. O modelo, tanto na versão hatch como sedã sempre se destacou por ser econômico e foi passando por melhorias no conjunto durante a primeira geração.

Rival à altura do Gol, o Hyundai HB20 até tem reclamações de questões estéticos, mas quase nunca mecânicas. Tanto o motor 1.0 quanto o 1.6 são confiáveis, assim como suas marchas e demais itens.

O Honda Fit ganhou popularidade por ser, como o irmão Civic, um carro inquebrável. Robusto, confiável e com a maioria rodando em circuito urbano, o monovolume/hatch da Honda deve sair de linha este ano, mas vai deixar saudades nos seus proprietários. O modelo desde a primeira geração é vendida aqui com motor 1.4 e câmbio CVT.

Por sua vez, o Toyota Corolla é, sem dúvida, o sedã mais amado do Brasil e ganhou sua fama entre os clientes e "ódio" entre os mecânicos por sua mecânica confiável, duradoura e que mesmo com alta quilometragem não apresenta problemas, apenas troca de peças de desgaste natural. O carro é produzido no Brasil desde 1998.