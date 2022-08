Pronunciamento de Queiroga sobre vacinação contra pólio é vetada por Moraes

"Ainda que a divulgação de dados e alertas assuma inegável importância para a adequada conscientização e, consequentemente, vacinação do público alvo, mostra-se plenamente viável que a população tenha acesso a tais informações por outros meios, razão pela qual, no caso, não se revela imprescindível que, para atingir a mesma finalidade pretendida, o titular da Pasta se pronuncie na rede nacional de rádio e TV, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade, tendo em vista a indevida personificação, no período eleitoral, de ações relacionadas à administração pública", ressaltou Alexandre.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, vetou nesta terça-feira, 23, um pronunciamento do ministro da Saúde Marcelo Queiroga, em rede nacional, sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomelite e de Multivacinação de 2022, durante o período eleitoral. O ministro entendeu que a mensagem que seria transmitida por Queiroga não estava 'restrita ao objetivo educacional da campanha'.

