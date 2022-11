Projeto de lei padroniza carregadores de celular no Brasil

A proposta aguarda despacho para as comissões temáticas do Senado.

Carlos Fávaro destaca que a padronização dos carregadores é uma preocupação global. A medida é vista como um caminho para a redução do lixo eletrônico. O Parlamento Europeu recentemente aprovou projeto de lei que obriga a comercialização de celulares compatíveis com o carregador padrão USB tipo C. De acordo com Fávaro, os Estados Unidos também avaliam seguir o exemplo da Europa.

