Primo de Edir Macedo é preso suspeito de participar de QG da propina

Mauro Macedo, primo do religioso Edir Macedo, foi preso na manhã desta terça-feira (22), suspeito de estar envolvido no suposto QG da propina, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e do empresário Rafael Alves.

Macedo era tesoureiro da campanha de Crivella e teria participação direta na organização criminosa. O empresário Rafael Alves, irmão do presidente da Riotur, também foi preso.

Ele é dos principais nomes do esquema e seria o responsável por aliciar empresas que tinham interesse em em ter contrato com prefeitura. Elas pagavam propinas exorbitantes para garantir o contrato.

O grupo usava doleiros para lavar o dinheiro. O suposto QG do crime funcionava dentro da sede da prefeitura do Rio e contava também com o envolvimento do delegado aposentado Fernando Moraes e o empresário Adenor Gonçalves dos Santos.

O ex-senador Eduardo Lopes também é um dos alvos da Operação Hades e teve e a prisão decretada. Eles ainda não foi encontrado. A polícia recebeu a informação de que ele estaria em Belém. Lopes foi o sucessor de Crivella no cargo de Senador.