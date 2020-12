Brasil anuncia medidas de restrição para viajantes vindos do Reino Unido

Após vários países proibirem a entrada de pessoas vindas do Reino Unido, por conta do surgimento de uma mutação do coronavírus, o Brasil decidiu estabelecer algumas medidas de segurança para quem chega no país.

A partir de agora, os viajantes que desembarcarem em solo brasileiro serão monitorados por 14 dias e deverão relatar qualquer alteração no estado de saúde ou sintoma que possa indicar coronavírus.

Além disso, seus dados serão compartilhados com a vigilância sanitária e Ministério da Saúde. Com as ações, o Grupo Executivo Interministerial (GEI), que decide sobre o fechamento ou não das fronteiras do país, espera impedir que o novo vírus entre no país.

Enquanto o Brasil adota medidas de controle, outras nações preferiram não arriscar e bloquearam à entrada dos viajantes que estiveram recentemente no Reino Unido. Até o momento, quase 50 países já anunciaram a restrição. O Reino Unido, a Itália, a Dinamarca e a Holanda já registraram casos da nova cepa do coronavírus que é muito mais contagiosa que a primeira.