Primeira morte por suspeita de varíola dos macacos no mundo é investigada no Brasil

Todas as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias estão sendo monitoradas, mas nenhum relatou sintomas até o momento. As amostras colhidas do paciente supostamente infectado estão em análise minuciosa e os resultados devem sair nos próximos dias.

Se confirmada, essa será a primeira morte pela doença confirmada no mundo. A instituição evitou divulgar detalhes da identidade do paciente, mas o que se sabe até o momento é que ele é da cidade de Uberlândia, mas trabalhava em Araguari.

O estado de Minas Gerais investiga a morte de um paciente supostamente infectado com a varíola dos macacos. O óbito ocorreu no último sábado (11), mas o comunicado da Secretaria de Saúde sobre a investigação só foi divulgado pelo órgão nesta segunda-feira (13).

